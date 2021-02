Ikonisk bygning på Frederiksberg får en makeover. Sådan skal det se ud

Siden 1980 har facaden på Betty Nansen Teatrets 1. sal været dækket af et stort reklamebanner.

Det skal nu laves om.

By- og miljøudvalget i Frederiksberg Kommune har nemlig givet teatret lov til at lave en gennemgribende renovering af den ikoniske frederiksbergbygning. Til stor glæde for formand for kommunens kultur- og fritidsudvalg Nikolaj Bøgh (K).