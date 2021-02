Hvad er lyden af corona for dig? Hjertebanken? Overboen, der har sex?

En krise som coronakrisen kalder på kunstnerisk undersøgelse.

Sådan har tegner og forfatter Jakob Fälling og lydkunstner Bobby Salomon Hess det i hvert fald. Derfor har de lavet værket ’Coronarefleksioner’, der lige nu bliver udstillet i Roskilde.

Værket er en lyd- og lyscollage, som formidler cirka 50 Roskilde-borgeres følelser omkring coronakrisen. Og så er det coronavenligt. Det hele udstilles nemlig udendørs, idet værkerne projiceres op på gavle og facader i Rådhuskælderens Have lige ved Roskilde Domkirke.

Sådan blev det til

Kunstnerne Jakob Fälling og Bobby Salomon Hess arrangerede i perioden fra maj til november 2020 en række såkaldte samtalecirkler på otte til ti personer, der blev samlet for at reflektere over, hvordan coronakrisen havde påvirket dem.

I begyndelsen af hver samtalecirkel afspillede Bobby Salomon Hess ti minutters lyd, som han selv havde indsamlet, og som mindede ham om corona. Flere af de optagelser, der skulle bruges til at kickstarte samtalerne, havde han lavet hjemmefra under nedlukningen, og de bestod for eksempel af mågeskrig, hjertebanken og en overbo, der havde sex.

Enhver fra borgmesteren i Roskilde til gymnasieelever blev inviteret til samtalerne.

»Vi startede refleksionerne, fordi der var et enormt behov for at samtale og møde andre under første nedlukning, hvor man højst måtte mødes ti ad gangen«, fortæller Jakob Fälling i en pressemeddelelse.

Resultatet er en lyd- og lyscollage, hvor lydsiden består af mere end otte timers samtale fra samtalecirklerne og lyde, der minder om coronakrisen. Billedsiden består af reportagetegninger og motiver hentet fra samtalerne, der bliver projiceret op på gavlene.

»Coronakrisen påvirker os alle. I samtalerne har vi hørt om de smukkeste og grimmeste oplevelser, og den bredde kan opleves gennem flere sanser i installationen. Det er vores håb, at værket kan sætte gang i nye samtaler og ny fremtidsmusik,« fortæller Bobby Salomon Hess i pressemeddelelsen.

Værket ’Coronarefleksioner’ kan ses og høres i Rådhuskælderens Have, Stændertorvet 1 i Roskilde fra 22.-26. februar kl. 18-21. Der er gratis adgang. Projektet udspringer af kontorfællesskabet Tifuglepåtaget i Byens Hus, Roskilde.