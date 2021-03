Snart kan du hente friske økogrøntsager i små skabe rundt i København

Hvis du foretrækker dine grøntsager økologiske og lokalt dyrkede, kan du se frem dig til, at konceptet Økoskabet bliver udbredt rundtomkring i København.

Økoskabet, der er et fysisk skab, hvor man kan hente råvarer fra omkring 30 lokale landmænd og producenter i københavnsområdet, har eksisteret på Amager siden 2019.

Nu er der 20 flere skabe på vej rundtomkring i København. Det sker, efter at virksomheden bag Økoskabet har landet en investering på 4 millioner kroner, oplyser de i en pressemeddelelse.

Foto: PR Her skal et af de ny økoskabe stå - i Carlsbergbyen.

Det første nye skab opsættes i Carlsberg Byen i maj.

Økoskabet fungerer ved, at du gennem en webshop bestiller de varer, du ønsker, og som producenterne derefter høster. Varerne bliver fragtet til Økoskabet, hvor du kan hente dine indkøb på et aftalt tidspunkt i en skuffe i skabet.

Fakta Hvordan fungerer Økoskabet? Økoskabet er en webshop og et fysisk afhentningsskab, hvor du kan få bragt økologiske råvarer fra lokale landmænd.

Du bestiller varerne i webshoppen og vil efterfølgende kunne hente dine indkøb til et aftalt tidspunkt i en skuffe i Økoskabet, som du modtager en kode til.

Det er planen, at der til maj 2021 er opstillet 20 økoskabe i Storkøbenhavn. Vis mere

Skabet giver små producenter mulighed for at handle direkte med forbrugerne, hvilket gør deres transporttid kortere. Derudover hjælper det også landmænd med mindre produktioner, som ellers kan have svært ved at afsætte deres varer, da supermarkederne ofte efterspørger store produktioner.

Konceptet opstod, da stifteren, Marc Seerup Hansen, og hans hustru startede et økologisk gartneri Seerupgaard på Amager i 2014. Her oplevede de, at det ikke var nemt at få afsat deres varer.

»Vi vil gerne lave en løsning for små producenter som os selv, der kan sælge deres varer i skabene«, fortæller Marc Seerup Hansen i en pressemeddelelse.

Det første skab er opsat på Fælledvej 120 i Dragør. De 2o nye skabe forventes at blive opsat i Storkøbenhavn i løbet af foråret 2021. Der er allerede indgået aftale med Københavns Kommune om placering af 8 skabe. Du kan kontakte virksomheden via okoskabet.dk, hvis du er interesseret i at få sat et skab op.