Karrysilden, som madanmelderen vil have hver dag resten af sit liv, og andre gode tips til din påskefrokost

Anden påske i pandemiens tegn nærmer sig. Smittetallene er lave, coronatrætheden er stor, og måske derfor forventer hver tredje dansker at deltage i arrangementer med flere end fem personer i påsken. Ikke desto mindre advarer flere eksperter mod konsekvenserne af store påskesammenkomster. Derfor kan det være, at I skal overveje endnu en virtuel påskefrokost, hvis hele venneflokken skal samles.

Sidste år føltes det næsten lidt spændende at opdage, at man kan være på FaceTime OG spise på samme tid. I år er humøret et andet, og nyhedsværdien er for længst sivet ud af virtuelle sammenkomster. Derfor skal der mere end en halvkedelig karrysild til, før noget føles som andet end endnu et videomøde i rækken.

Men bare rolig: Ibyen guider dig her trin for trin til, hvordan du og dine venner med mere ekstravagante midler kan arrangere den perfekte, digitale påskefrokost.

»Skidegod idé, jeg er på og har jo nærmest ingen planer for tiden«, skriver du i gruppechatten, da en ven foreslår, at I gennemfører årets påskefrokost på Teams.

Alligevel viser det sig at være en gordisk knude, da I skal forsøge at finde en dag til festlighederne. Lige den dag, der passer din en ven bedst, skal du på Tinder-date. Weekenden efter kan fungere for jer begge, men der er der en tredje, der tager i sommerhus.