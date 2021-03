At gå på arbejde i nattøj – og 4 andre ting, du vil savne, når nedlukningen snart er forbi

Det er slut med opulent luksus, morgenmad på sengen og roomservice for dig, som har været så snu at udnytte de luksuriøse priser på de kriseramte hoteller. Det kræver i hvert fald en del overarbejde og opsigelser af de mange streamingtjenester, du efterhånden har tegnet abonnement på.

Det føltes ellers lige så godt at have det som Kevin McCallister i ’Alene Hjemme 2’, hvor han er tjekket ind i suiten på Plaza Hotel i New York. Desværre må du se i øjnene, at økonomien ikke længere rækker til kaviar og champagne med udsigt over hele København, når rabatterne forsvinder.

Coronakortet har været trukket mange gange – indrøm det bare. Alle de sociale arrangementer og besøg hos svigerforældre, som du har meldt afbud til, »for hvad med corona, er det ikke lige lovlig risikabelt?«. Den bliver ikke ved med at gå. »Jamen jeg kan jo ikke komme i fitness. Der er jo lukket!«. Det kan du godt snart, og så er der ingen undskyldninger over for hverken dig selv eller vennerne. Takeaway-argumentet om at få maden leveret holder heller ikke for evigt. Når først madstederne er åbnet, smittetallene er faldet, og genåbningen er intakt, kan du ikke overbevise dig selv om, at Wolt-buddet skal tage cykelturen frem for dig selv.

Når folk er tilbage på job, bliver der trængselstider på vejene, når alle skal nå hjem at kokkerere en smagsneutral gang spaghetti med kødsovs, inden børnene skal til gymnastik. Det har været forrygende ikkeat holde i en lang cykelkø på Dronning Louises Bro med to utålmodige unger, og at det ikkehar taget en time at komme fra Indre By til Rødovre via Roskildevej. Men tomheden varer ikke ved. At du hurtigt henter børnene på Vesterbro efter skole, er i Netto uden at stå i kø og er hjemme, inden ’Masterchef’ er begynder – den går ikke, Granberg. Brug alle de mindfulness-teknikker, du har lært, når du igen sidder i køen og bander og svovler.

Du kan snart ikke gemme dig bag skærmen længere. Du bliver nødt til at tage turen til det virkelige kontor og kaste nattøjet, der efter et års brug måske bare skal helt ud, i vaskekurven. Det er de færreste advokatkontorer, restauranter og frisører, der har en onepiece pyjamas som dresscode. I stedet må du iføre dig dårlige sko, der gnaver, en gammel skjorte med Carlsberg-logo på brystet, som du overtog fra den tidligere ansatte, og som er et nummer for lille til dig, og attachémappen skal også frem igen. Arbejdspladsen bliver nok aldrig så hyggelig og nusset, som den har været hidtil.