De lagde en lille notesbog og en kuglepen på en bænk. Så væltede ulykkelighederne ind

Hvis man er en af de mange, der har gennemtrawlet Google i forsøget på at få spejlet en desperat hjertesorg, vil man vide, at det med en enkelt søgning vælter frem med breakup-checklister, playlister, film og ti tips til at komme videre.

Men når du på et tidspunkt er nødt til at bevæge dig ud af din lejlighed, blegner spejlingen, for hvor går man hen med sit knuste hjerte og sit tyndslidte selvværd? Hvor bor hjertesorgen i København?

Måske er Folkets Park svaret. Her blafrer en tynd line med farvede kartonlapper mellem to træer. De små papirlapper spørger: »Ville du gøre det igen, hvis du vidste, det ville ende? Hvilke minder ville du slette, hvis du kunne? Hvilke ville du beholde? Hvad ville du sige til en ven, der fik knust sit hjerte til en fest? Var der noget, du glemte at fortælle din eks?«.