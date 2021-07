Kærestesorgen er undervurderet, og derfor føles den til tider stressende og skamfuld

I en kærestesorggruppe i København finder knuste hjerter trøst. Selv om vi er blevet meget bedre til at tale om sorgen, er den stadig svær at have med at gøre. Måske skal vi tage andre metoder end samtalen i brug, lyder beskeden fra sorgforsker Ester Kofod.