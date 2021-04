Hvad er det, der foregår i den gamle isbutik ved Rundetårn?

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se! Hvis du for nylig har været på slentretur på Købmagergade og studset over et lidt mærkeligt udseende butikslokale ikke langt fra Rundetårn, får du her en forklaring: Købmagergade 58, som tidligere husede isbutikken Paradis, er nemlig midlertidigt hjem for pop-up-galleriet Gabriels Art Show.

I galleriet, som kunstneren Gabriel Bødker står bag, kan du købe værker, der støtter Unicef’s arbejde med at vaccinere børn mod corona verden over. Pop-up-galleriet har åbent 14-20 alle dage, og der er sidste åbningsdag nu på søndag, 18. april. Følg mere med på Gabriel Bødkers Instagram her.

Besøg! Når kunstmuseerne er lukket, er man nødt til at tænke i andre baner. Det gjorde Amalie Mannerup, der kuraterede udstillingen ’Kunst over køledisken’ i Brugsen på Bogø, som er blevet beskrevet i Politiken. Nu åbner endnu en kunstudstilling blandt frostvarer og pålægsmontre. Denne gang i Rema 1000 på Søndre Fasanvej 92 ved Søndermarken. ’REMA 1000 – meget mere kunst!’, som udstillingen hedder, viser værker af 14 kunstnere fra Det Kongelige Danske Kunstakademi og kan ses fra 15. april til 22. april. Læs mere på Facebook her.