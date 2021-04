Sådan må du aldrig drikke din cocktail: Anmelderen guider til takt og tone på byens genåbnede barer

Velkommen til ’Etiketteskolen’, Ibyens faste etiketterådgivning med mere eller mindre brugbare råd til takt og tone i byrummet. Har du et spørgsmål? Send det til ibyen@pol.dk.

Må jeg sende en drink tilbage til bartenderen, hvis jeg ikke kan lide den?

Ja til det første, nej til det andet. Ligesom det er acceptabelt at sende en servering tilbage til kokken, hvis der er noget galt under et restaurantbesøg, er det også okay, når du er på bar. Men det går ikke, hvis det blot er, fordi du ikke kan lide enten din spaghetti med kødsovs eller din cocktail. Så er det bare ærgerligt, makker.