30-minutters-reglen er »en kæmpe våd klud i ansigtet« på restauratører

Bliver du spontant sulten på shoppeturen, eller har du lyst til en øl på bar efter middagen? Så skal du øve dig i at mærke efter i god tid.

Med restauranternes genåbning på onsdag følger nemlig et krav om bordreservation, som er foretaget 30 minutter inden ankomst til indendørs serveringssteder. Det offentliggjorde Erhvervsministeriet søndag, da det udsendte konkrete retningslinjer for genåbningen af serveringssteder.

For en række serveringssteder giver kravet nye hovedpiner. Det gælder blandt andet restaurantkæden GRØD, der huserer på otte adresser i København og en enkelt i Århus.

»Vi troede jo bare, at det med bordbestilling var en måde at sikre, at der er pladser til alle. Men det er enormt problematisk for os, at reglen om 30 minutter kommer på. Vi er jo slet ikke et koncept, der opererer med bordbestilling«, siger Bastian Schneider, der er økonomidirektør i GRØD og fortsætter: