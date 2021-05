Hun står bag en af landets mest markante nye statuer. I flere år følte hun sig alene med sin kunst

Jamaicansk poet og musiker

»Før jeg begyndte at lave billedkunst, var det musik og dans, der fyldte for mig. Jeg bruger stadig musik til nærmest alle facetter i livet. Lige nu laver jeg research på et projekt om The Windrush Generation, som kom til England fra Caribien i slutningen af 1940’erne og frem til starten af 1970’erne. En af dem var min far. Det er for resten også dem og deres efterkommere, Steve McQueens serie ’Small Axe’, der ligger på DR, handler om. Den vil jeg virkelig anbefale. I Danmark er vi mest påvirket af den afroamerikanske kultur, så derfor gør det stort indtryk, når der kommer et så stærkt udsagn fra et afroeuropæisk perspektiv, som der gør i ’Small Axe’«.