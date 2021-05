Troede du, at alle festivaler var aflyst? Ikke den her

Weekenden er lig med selvforkælelse, og en tur i biffen er et must. Dit forsøg på at lave din egen projektor via din smarte telefon og en gammel toiletrulle fejlede totalt, men nu kan du lade de professionelle om det.

Du skal selvfølgelig opleve CPH:DOX på det hvide lærred, og Camilla Nielssons medrivende fortælling om Zimbabwes demokratiske fremtid er værd at starte med! Husk coronapas og mundbind, når du ikke sidder, og nyd, at der automatisk vil være et sæde imellem dig og den der fremmede, hvis pølsefingre konstant roder rundt i posen med M&M’s.

Grand Teatret. Mikkel Bryggers Gade 8, Kbh. K