»Nu hvor festivalerne også er aflyst, kan jeg kun gisne om, hvordan København vil se ud hen over sommeren«

Musik så høj, at du må læne dig tæt ind til personen ved siden af dig for at høre, hvad han siger. En bas, der giver genlyd og kan mærkes igennem vægge og gulve. Og kroppe, der står varme og tætpakkede.

For en sang siden kom du ved et uheld til at spilde øl ned ad personen til venstre for dig, fordi hende til højre trådte dig over tæerne. Ikke at det gør noget, for I er der alle på samme præmis og til samme sang.