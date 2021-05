En ny strand åbner i København til sommer. Og politikerne er uenige om, hvor meget du skal glæde dig til at bade der

På årets første sommerdag kan du hoppe i vandet ved Valbyparken, når Københavns Kommune officielt åbner badestranden i parkens sydside ud mod Kalveboderne.

Og det er faktisk lidt af en nyhed. For nu er det efterhånden knap 9 år siden, at Københavns Kommune fik en donation – på først 18, senere 28 millioner kroner – af R98 Fonden til at anlægge stranden. Dengang var planen, at badestedet kunne tages i brug senest i 2015.

Men opførelsen er altså blevet en noget længere proces, og Københavns teknik- og miljøudvalg sagde først endegyldigt ja tak til den nye strandpark i 2019.

Undervejs i forløbet har prøvegravninger vist, at jorden i området er forurenet, fordi der tidligere har været industrilosseplads på grunden. Det har derfor været nødvendigt at foretage en større oprensning af jorden.

Også vandkvaliteten ved stranden har været et problem, da Gåsebækrenden og Harrestrup Å, som løber ud ved Kalveboderne, er forurenede. I 2019 var kommunens teknik- og miljøforvaltning i tvivl om, hvorvidt stranden kunne åbne i år på grund af vandkvaliteten.