Manden bag Københavns nye surdejsbageri skal bruge weekenden på at spise bakeoff fra 7-Eleven

Fredag

»Jeg spiser oldschool friterede dim sum-retter på Fu Hao til frokost, drikker eftermiddagste på Io og arbejder i baren på Gaarden & Gaden om aftenen«.

Lørdag

»Jeg besøger kunstudstillinger på Arcway Nightlands, Vermilion Sands og Bizarro Logistics. Kunst både ses og købes med fordel ikke i showrooms på Bredgade, men på kunstnerdrevne udstillingssteder. Hvis jeg ved et tilfælde bliver rig inden på lørdag, køber jeg også noget af det, der bliver udstillet. Hvis ikke, køber jeg i stedet bøger i Kirkegaards Antikvariat og Møllegades Boghandel. Måske finder jeg også en plade hos Proton Records. Derefter går jeg over til Blågårds Plads for at finde en flaske galicisk rødvin i Roots Vin Butik, låner et par vinglas og nyder solen og vinen på pladsen. Hvis det lykkes mig at få et bord på Nr. 30 i Nansensgade, spiser jeg middag der. Ellers cykler jeg ned til Istedgade og bestiller en masse forskellige udgaver af indvoldsmad på Great China. En sidste øl drikkes på byens bedste dive bar i Kronborggade 3«.