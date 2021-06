Ibyen tipper: Tag til festival blandt træerne i Søndermarken denne weekend

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

OPLEV! Fra på fredag 18. juni til 20. juni bliver festivalen Bloom Under the Oak skudt i gang i Søndermarken på Frederiksberg. Festivalen er for dig, der elsker natur og videnskab, og du kan opleve forskerrockstjerner som DNA-eksperten Eske Willerslev og biologiprofessor Jens-Christian Svenning »i en forskningsduel om, hvorvidt mennesket eller klimaet fik istidens storvildt til at forsvinde for 100.000 år siden« eller biokemiprofessor Martin Røssel Larsen »i en talk om at dyrke minihjerner i en petriskål«.

Hvis det lyder en tand for nørdet for dig, er der også være live-koncerter med blandt andet Gents, Blaue Blume og Ydegirl under egetræskronerne hver aften. Festivalen har fri entré. Læs mere her. 15. juli rykker Bloom iøvrigt til Odsherred med endagsfestivalen Summer Bloom. Den kan du læse mere om her.