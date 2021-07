Maria Jencels weekendplaner: »Efter min graviditet, hvor jeg gik og havde det psykopatvarmt uanset årstid, er det, som om jeg ikke kan få nok af at blive en lille smule kølet ned«

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og stiller dette spørgsmål, så du kan få inspiration til en weekend i København.

Fredag

Jeg skal i studiet klokken 11 og optage med Lina Rafn til min podcast ’112 for knuste hjerter.’ Jeg powerwalker derhen. Det har meget været den motion, jeg har fået, siden jeg fødte – og det tager cirka en halv time at gå alle steder hen i byen, så jeg går alle steder hen. Jeg går forbi Wulff & Konstali, et lækkert bageri på Islands Brygge, og køber iskaffe, mens jeg har har enten ’Sara & Monopolet,’ ’Fries before Guys’ eller ’Hvem er’ med Jada i ørerne.