Her er madanmelderens nye fund i sommerlandet: Jeg har ikke oplevet andre michelinrestauranter i verden af den slags

Om det er pandemiens kampagner om staycation og ’bare Danmark’ eller almindelig sund interesse for det land, vi bor i, er svært at sige – i hvert fald oplever de tidligere mindre besøgte dele af Sydsjælland en spirende interesse.

På traktørstedet Pomle Nakke ved Horbelev på Falster oplevede jeg tidligere på sommeren en besøgstrang så hidsig, at Kødbyen i København på en fredag aften ville kigge misundeligt. Og ved færgelejet mellem Stubbekøbing og Bogø ligger Bogø Brød, og for områdets sommerhusejere har det længe været et must, enten som fast indslag på vej ud eller hjem, men også bare som et lokalt hangout med stilfærdigt pittoresk vandskabsidyl.