København hjemsøges af 'spøgelseskøkkener'

Da restauranterne genåbnede i foråret, var det for mange en kærkommen oplevelse igen at gå ud at nyde et måltid og få skænket vin af en tjener, mens en summen af stemmer og en liflig duft fra køkkenet fyldte lokalet.

Men et nyt madfænomen er kørt med et virtuelt eksprestog fra USA og landet lunt og godt i den danske hovedstad, og hvis du elsker ideen om at ’gå ud at spise’, skal du holde dig væk fra den nye spiller på madscenen: ghost kitchen aka ’spøgelseskøkkenet’.