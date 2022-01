Her er forklaringen på mysteriet midt på Gammel Kongevej

IBYENS OPLYSNING

Ugens spørgsmål

Hej.

Jeg har en nød til dig, som jeg ikke forventer, at du kan knække. Lad mig præsentere den et trin ad gangen. Jeg er en livslang abonnent på 63 år bosiddende midt i København, men jeg er født og opvokset i Hillerød. Den var også mit hjemsted, da jeg som 20-årig en aften i 1978 skulle substituere i en bridgeklub beliggende i en herskabslejlighed på Gammel Kongevej 87 på Frederiksberg.





Jeg havde spenderet dagen på universitetet i Indre By, og da det blev tid, begyndte jeg for første gang i mit liv at spankulere ud ad Gammel Kongevej begyndende ved Vesterport. Jeg havde ingen anelse om, hvor klubben lå, men det var jo ikke sværere end blot at kaste et blik på husnumrene i ny og næ på vejen derudad.

Så jeg trissede forbi nr. 25 kort før Det Ny Teater, nr. 39 kort før Tullinsgade, nr. 55 ved Værnedamsvej og nr. 93 kort før Skt. Thomas Allé.

Hvad pokker var det? Jeg var gået for langt, hvilket jeg ikke kunne forstå. Jeg vendte om og fandt nummer 87.

Men samtidig var min nysgerrighed blevet pirret, så jeg gik tilbage til krydset ved Værnedamsvej. Den danner jo kommunegrænse mellem København og Frederiksberg (har jeg siden fundet ud af). Og jeg kunne konstatere, at sidste husnummer på Københavnersiden er 55, og første husnummer på Frederiksbergsiden er 85.

Gammel Kongevej mangler simpelthen de ulige numre fra og med 57 til og med 83. Dette er ikke tilfældet ovre på den anden side af vejen med de lige numre.

Så mit spørgsmål til dig er selvfølgelig: Hvorfor mangler der 14 ulige numre midt på Gammel Kongevej?

God fornøjelse!

