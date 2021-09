Der kommer flere og flere ladcykler på Københavns cykelstier. Og det er ikke uden problemer

Lige nu afholdes Danmarks første grønne cykelfestival. Med cykelløb, optog og politiske debatter vil Copenhagen Bike Festival frem til 19. september sætte fokus på cyklismen som en vigtig del af hovedstadens grønne omstilling.

Programmet byder både på noget til ører, mund og ben. Første del er et symposium i Kulturhuset på Charlotte Ammundsens Plads fredag klokken 16 med faglige oplæg og politiske diskussioner om, hvordan cyklen bliver en større del af den grønne omstilling – og hvad der skal til, for at endnu flere københavnere bruger den som transportmiddel. Her kan du blandt andet høre syv lokalpolitikere blive udfordret på deres politik om cyklisme og grøn omstilling i København.