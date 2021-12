Podcastvært har næsten ingen penge. De få, hun har, bruger hun på hypede bagerier i byen

Hvad skal du i weekenden? Ibyen prikker en udvalgt person på skulderen og spørger, så du kan få inspiration til København.

Jeg skal lave nogle juleprogrammer for Radio4 på kulturprogrammet ’Kræs.’ På vej derind køber jeg en bolle med smør og ost på Andersen & Maillard. De har gammel knas i deres ost – det kan jeg ikke stå for. Jeg har ikke særlig mange penge og bruger ikke penge på noget. Kun på husleje, prætentiøse bagerier og mad. Jeg får sent fri, og det er jo fredag. Så jeg køber hjemmelavet ravioli fra Il Mattarello i Torvehallerne og overhælder dem med parmesan derhjemme. Og så skal jeg se ’Antikduellen.’ Jeg anede ikke, at det eksisterede – men jeg er helt opslugt af det. På to uger har jeg set 6 sæsoner og er ved at være ved enden. Så jeg skal virkelig værdsætte de sidste programmer. Og måske ’Succession,’ min yndlingsserie og ’Insecure.’ Begge på HBO.