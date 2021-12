Ibyen tipper: En særlig dansk kunstner fylder 80. Nu kan du fejre hende

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

SE! På lørdag 11. december slår Cinemateket og organisationen Turning Tables dørene op for minifestivalen ’Stemmer fra Blokken’, hvor børn og unge fra almene boligområder præsenterer kortfilm, musikvideoer, små dokumentarer, digte og andre kreative værker, som de har skabt. Cinemateket skriver, at der vil være alt fra »gyserfilm og fritflyvende ørne til drømme om et liv uden stoffer eller med masser af ’para’«. Minifestivalen er delt op i to dele, hvor første del starter kl. 15 og anden del kl. 17, og billetprisen til hvert program, som varer 90 minutter, er 30 kr.