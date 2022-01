Københavner, her er dit horoskop for 2022

Så blev det 2022, og som en del af serien Quiz med Ibyen, hvor du kan finde krydsord og københavnerquizzer, har naturligvis også lagt at horoskop for dit kærlighedsår. Find dit stjernetegn herunder.

Af natur er du udadvendt og dygtig til at sætte festen i gang, hvilket du har fået rig mulighed for gennem decembers mange arrangementer. Men nu trænger du seriøst til at køle ned, og hvilket sted er det bedre at gøre det end på det iskolde underlag på Frederiksberg Runddels skøjtebane? Din indre ild har godt af de kolde omgivelser, og på skøjtebanen vil du helt sikkert møde ligesindede, der også har brug for et afbræk fra månedens mange julefrokoster.