Ibyen tipper: Det her er præcis, hvad du har brug for lige nu

DANS!Måske forbinder du primært skøjtning med december og julelys, men det er altså ikke noget, du skal snydes for her i det nye år. På fredag kan du nemlig komme til Disco On Ice på Broens Skøjtebane, hvor der fra kl. 17 til 19 vil være discobal og festlig musik. Hvis du kæmper med lidt postjuleblues er her et oplagt bud på, hvordan du kommer gennem vinteren uden at gå helt i sort. Mens du skøjter rundt til din yndlingsmusik, kan du tanke op på mad og drikke fra Broens Gadekøkkens madboder. Det er gratis at deltage, og du kan leje skøjter for 50 kr.