IBYENS OPLYSNING

Ugens spørgsmål

Kære Ibyens Oplysning

Jeg har igennem flere år nydt den lidt underlige, men charmerende sang ‘Fuck you, New York’ fra det svenske indieband Riga Tiger.

Sangens omkvæd, hvor linjen ‘Fuck you, New York’ gentages mange gange, havde efterladt mig med det indtryk, at bandet havde haft verdens værste tur til New York. Og jeg har flere gange tænkt, at jeg en dag måtte undersøge, hvilke rædsler der lå bag.

I går tog jeg mig endelig sammen og læste teksten til sangen. Jeg er virkelig dårlig til svensk, men efter ihærdig oversættelse på internettet er jeg mere forvirret, end da jeg begyndte.

Det er nemlig gået op for mig, at sangen i virkeligheden handler om, hvor forfærdelig en by København er.

Det viser sig, at den del af omkvædet, der ikke handler om New York, lyder:

Köpenhamn du sa du skulle ta min hand

Men du var bara full av fucking pundare

Ifølge det store internet betyder ‘pundare’ narkomaner. Og det forklarer muligvis også den lidt aparte afslutning på sangen. Her afspilles et klip med Magnus Millang i rollen som ‘Basher-Henrik’, der siger, at han vil overfalde en flok »taberhashvrag« på Christiania.

Jeg forstår dog stadig ikke, hvorfor det svenske indieband hader København så meget, at de har skrevet en sang om det? Og hvad har Basher-Henrik med det hele at gøre?

Jeg håber, at I kan hjælpe.

Kh den forvirrede indiefan

Vis mere