VEJNAVNEBANK

Københavns Kommune har samlet forslag til vejnavne, der kan tages fra, hvis der mangler hittepåsomhed til nye gader.

Det er navne på billedkunstnere, skuespillere, filminstruktører, arkitekter, forskere, musikere og sangere, Borgerrepræsentationen kan hive frem fra idébanken. Der er såmænd også forslag om navne på fodboldspillere, hekse, gnavere eller frugter.

Du kan læse listen med forslag her.

Et af kravene til et vejnavn er, at det skal være til at stave. Billederne herover og -under viser, at det nogle gange fortolkes ret bredt....

