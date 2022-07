Der findes kaniner. Og så findes der gigantiske kaniner som Manfred, der bor i en lejlighed på Nørrebro

Julie Rosenvinge Jensen kalder sin kanin Manfred for en »emotional support« og tror, at han kan mærke, når hun har en dårlig dag. For på dage, hvor overskuddet er lavt, eller når hun føler mig stresset, er han mere opsøgende. »Så kommer han til mig og lægger sig ved siden af mig på sofaen«, siger hun.