»Folk har spurgt mig om det før«: Gallerist har tænkt en del over, at hun også er model

Ilethia Sharp skrev tidligere tekster for større gallerier i USA. Ofte om udstillinger, hun ikke brød sig om. Den slags risikerer hun ikke længere at skulle, efter hun sidste juni åbnede sit eget galleri, Sharp Projects på Blegdamsvej. Her viser galleristen de kunstkoncepter, hun ønsker at se i verden.