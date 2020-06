På trods af coronabekymringer: International kunstmesse rykker ind i enormt kulturhus i Nordhavn

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Over hele verden er kunstmesser blevet aflyst på grund af corona. Blandt andre en af de største af slagsen, Art Basel, der har måttet udskyde årets hovedmesse i Basel og helt strege udgaven i Hong Kong.

Men langsomt begynder klodens store kunstbegivenheder at titte frem igen, også herhjemme: Nu er datoerne for den næste udgave af den internationale kunstmesse Enter Art Fair blevet sat, og den skal finde sted i København 27.-30. august. Dermed bliver Enter Art Fair ifølge messen selv det første større internationale kultur- og kunstevent til at slå dørene op efter coronakrisen.

Det vigtigste er, at muligheden gribes, og at kulturen og kunstnerne ikke nedprioriteres og glemmes igen Julie Alf, direktør for Enter Art Fair

Enter Art Fairs direktør Julie Alf mener, at en kunstmesse netop er, hvad der er brug for nu:

»Dette gælder både for kunstnerne, gallerierne samt for alle de kunstelskende og kulturhungrende mennesker, der nu i for lang tid har været forundt muligheden for at mødes om deres passion og opleve kunsten i levende live. Om det havde været os eller nogle andre, der havde haft denne mulighed, er sådan set underordnet. Det vigtigste er, at muligheden gribes, og at kulturen og kunstnerne ikke nedprioriteres og glemmes igen«, lyder det fra Julie Alf i en pressemeddelelse fra messen.

Afvikles i landets største kulturhus

Enter Art Fair startede sidst år og det med penge fra blandt andre finansmanden Lars Seier Christensen i ryggen. Seier Christensen har ellers tidligere advaret erhvervslivet mod en for tidlig genåbning, men også han glæder sig over, at kunstmessen kan afvikles:

»Kunsten er for mig et fristed, et pusterum, hvor du kan glemme verden omkring dig. Verden er sat på en prøve, og vi har ikke haft det rum og den mulighed, som kulturlivets arrangementer kan tilbyde. For mange lande er der nu lys for enden af tunnelen (...) Det er virkelig en glædelig nyhed, at vi kan afholde messen med stor forsvarlighed, i samme høje kvalitet, og at kunst og kultur ikke længere skal stå i sidste række«, siger han i pressemeddelelsen.

Enter Art Fair kommer til at finde sted i Nordhavns nye kulturmødested, Tunnelfabrikken. I 1990’erne blev bygningerne brugt til at producere elementer til Øresundsforbindelsen, men nu skal de omdannes til Danmarks største kulturhus. Netop Tunnelfabrikkens størrelse er afgørende for, at kunstmessen kan afvikles, mens andre fortsat er aflyst: Med sine 4.500 kvadratmeter er der tilstrækkelig plads til, at hygiejne- og afstandskrav overholdes.

Virtuelle udstillinger

Enter Art Fair adskiller sig fra andre kunstmesser ved også at tilbyde en virtuel udstilling, der kan opleves året rundt. Udstillingen viser 3D-optagelser fra de fysiske gallerier på Enter Art Fair, og selv om initiativet blev søsat længe før coronavirussens udbredelse, har netop dette ekstra ben på kunstmessen gjort Enter Art Fair i stand til at »holde kunsten i live under krisen«:

»På denne måde når vi både længere ud og skaber et rum, som alle, i hele verden, kan deltage i. Hele Enter Art Fairs virtuelle kunstmesse ligger på vores platform Enter Virtual Art Fair Powered by Artland. Men den fysiske messe er stadig vores absolutte højdepunkt i løbet af året, og derfor er vi så taknemmelige for, at vores venue i Tunnelfabrikken år gør, at vi kan gennemføre messen som planlagt«, fortæller Julie Alf.

Læs mere om Enter Art Fair her.