Ibyen tipper: Nu lyser otte meter højt kunstværk midt i København

Syng! På torsdag kommer vi til det. Juleaften. Er du en af dem, der plejer at tage i kirke om dagen – eller måske desperat leder efter noget, der bare minder om julestemning – kan du nu på ægte 2020-maner tage til gudstjeneste fra din egen sofa. Flere af byens store kirker livestreamer på dagen, blandt andre Davids Kirke (11.30), Sankt Pauls Kirke (12), Brorsons Kirke (12.30), Christians Kirke (13 og 16) og Trinitatis Kirke (15).

Psst: Hvis du sådan virkelig savner kirken, har Trinitatis lavet en dronefilm, hvor du kommer på flyvetur i vælvingerne, som du ser herover. Husk også vores guide til, hvordan du bedst muligt fejrer jul alene, hvis du skulle være så uheldig at være forvist til en aften i isolation. Og ja, det involverer ’Home Alone’.

Genbrug!Du mangler stadig at få styr på de sidste julegaver, men pengepungen står gabende tom, og du er egentlig også lidt træt af hele julegaveræset. Så hvad gør du? Jo, du besøger Fælledvej 4 på Nørrebro, hvor Røde Kors den sidste måned har haft en pop up-shop med Søren Le Schmidt – designeren, der blandt andet er kendt for at sy kjoler til kronprinsessen, og som her har lavet kreationer ud af københavnernes gamle tøj. Alt overskud går til Røde Kors’ hjælpearbejde, og der er åbent helt til juleaften. Læs mere her.

Se! Vi er også nogle, der enten ikke fejrer jul eller bare har fået nok af at snakke om juleand, risalamande og indpakningspapir. Og så er det godt, at der også er andet på programmet i denne uge. Du kan nemlig lægge din vej forbi Ofelia Plads, hvor Roskilde Festival netop har rejst et otte meter højt og femten meter langt kunstværk, som tidligere har været udstillet i Brooklyn med New Yorks skyline som bagtæppe.

Installationen, som med røde neonbogstaver lyser ’UNDERSTANDING’ og er skabt af den britiske kunstner Martin Creed, skulle oprindeligt have stået på årets udgave af festivalen, men er altså nu rykket til Indre By, hvor den skal minde os om at udvise forståelse for hinanden i en svær tid.