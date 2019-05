Rósefestival og lyserød kunst: Her er 5 pink oplevelser til din weekend i København

I weekenden kan du male byen (lyse)rød, når der er både rosévin, kunstfestival og matcha-vafler på menuen.

Guiden gælder 17.-19. maj.

1 Gratis kunstfestival

Besøg den gratis festival Thesmoforia, der over tre dage folder sig ud i rolige omgivelser i Villa Kultur på Østerbro.

I krydsfeltet mellem performance, skulptur, maleri, film, lyd, tekstil og installation sætter unge kunstnere fokus på omslutning, cyklus og fordybelse som et alternativ til den højtråben og effektivisering, de mener præger det 21. århundrede.

Thesmoforia er opkaldt efter antikkens ritual og myte af samme navn, der var det eneste ritual kun for kvinder og skulle ære gudinden Demeter og hendes datter Persefone. Med denne ramme inviteres alle ind til en kunstfestival, der kredser om unge kunstneres oplevelse af tematikker som ligestilling, effektivisering og bæredygtighed.

Festivalen Thesmoforia, 17.-19. maj, Villa Kultur, Krausesvej 3, 2100 København Ø.

2 Roséweekend

Sommeren er på vej, og for mange hænger det uløseligt sammen med et glas kølig rosé i aftensolen. Men hvorfor ikke lade hele weekenden stå i roséens navn?

I denne weekend løber Copenhagen Rosé Festivalaf stablen for andet år i træk, og her kan du smage på hundredvis af de lyserøde dråber, mens du bliver klogere på deres historie.

Pressefoto: Copenhagen Rosé Festival

En række kokkestationer er desuden linet up til at servere de bedste retter til vinen, ligesom dj’s vil sørge for den festlige stemning hele vejen igennem. Billetter koster fra 260 kroner og kan købes her.

Copenhagen Rosé Festival, 17.-18. maj, Weber Grill Academy Copenhagen, Dampfærgevej 10, 2100 København Ø.

3 Bonifacinis gæstebud

I udstillingen ’Gæstebud’ har den danske kunstner Milena Bonificani omdannet Montanasalen på Kunstforeningen Gl. Strand til en totalinstallation med pink vægge og et hav af farverige genstande, der tilsammen udgør et malerisk kunstnerhjem.

Bonificani arbejder som maler, men i utraditionel forstand, idet hun i sine værker overfører udtrykket til skulpturelle objekter og tekstiler.

Pressefoto: Dorte Krogh

Entré til museet er 75 kroner for voksne og 65 kroner for studerende og pensionister, mens børn og medlemmer kommer gratis ind.

Milena Bonifacini - Gæstebud, Montanasalen, Kunstforeningen Gl. Strand, Gl. Strand 48, 1202 København K. Kan ses frem til 8. marts 2020.

4 Lyserøde matcha-vafler

Brug en formiddag på Matcha Bar, hvor alt fra brunchtallerkenen til kaffen og hummusen er drysset med alverdens farver, der ifølge Ibyens cafékontrollant »minder om ’My Little Pony’ på lsd-trip«.

Lyder pink vafler ikke en smule giftigt, tænker du nu? Det gør det måske, men ikke desto mindre lover stedet, at al maden er uden tilsætningsstoffer – foruden at være både økologisk, vegansk, gluten- og laktosefri.

Foto: Jens Hartmann Schmidt

Måske kender du allerede baren, for den har tidligere været at finde på Helgolandsgade på Vesterbro, inden den for nyligt rykkede ind i nye lokaler på 2. sal af Magasin på Kgs. Nytorv.