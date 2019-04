Skål i øl brygget på brødrester: Historisk herskabsvilla på Østerbro inviterer til fødselsdagsfest

På fredag fejrer kulturhuset Villa Kultur to års fødselsdag, og du er inviteret med.

På fredag er det præcis to år siden, at Østerbro fik sik helt egen hipsterhøjborg, Villa Kultur.

Den mere end 800 kvadratmeter store herskabsvilla med tilhørende orangeri i haven, svalegang, balsal og slyngelstue er et kulturhus og arbejdsfællesskab, hvor omkring 70 personer fordelt på 40 virksomheder dagligt tjekker ind.

Udover arbejdsfællesskaberne i husets krinkelkroge, er Villa Kultur er også blevet kendt for sine arrangementer, hvor der udover øl og vin kan opleves koncerter, talks, oplæsninger og film-arrangementer.

Fredag 5. april inviterer de til fødselsdagsfest, hvor den får fuld balalajka med ting, du efterfølgende kan fortælle dine venner, du har prøvet før dem:

»Vi lancerer på fredag vores egen øl, som vi har lavet i samarbejde med mikrobryggeriet BRØL, og som er brygget på overskudsbrød fra økologiske bagere«, siger Creative Director i Villa Kultur, Anna Karolina Gestsdottir, som også fortæller, at de har indgået et samarbejde med cocktailfirmaet Rebæl, der vil slynge økologiske drinks over bardisken.

Foto: Villa Kultur

To af Villa Kulturs prominente medlemmer, forfatter Morten Brask og skuespiller Sara Hjort Ditlevsen, bidrager til underholdningen ved at skrive og performe personlige digte.

Hvad der ellers sker i løbet af fødselsdagsfesten, er indtil videre hemmeligt.

Fra rigmandsbolig til nedrivningstruet kommunal bygning

Villaen på Krausevej blev oprindelig opført i 1880’erne, og i det tidlige 20. århundrede ejede rigmanden Carl Otto Henriques villaen, som han byggede om til den liebhaverstil, der stadig består i dag.

Gennem årene har villaen haft mange, vidt forskellige funktioner. Under anden verdenskrig boede der jøder på flugt, og i 50 år blev villaen brugt som pædagogisk og psykologisk afdeling fra kommunen.

Den har også stået tom i en årrække og været nedrivningstruet. Indtil fire iværksættere fra de to virksomheder Bite Me og Forvandlende Fortællinger, der tidligere havde brugt villaen som kontor, med tilladelse fra Københavns Kommune i 2017 fik lov til at oprette Villa Kultur.

»Villa Kultur giver en masse kultur til byen, og vi synes selv, vi er sådan et sjovt lille nyt sted, som København burde kende til. Nu er fundamentet lagt, og vi er klar til at bygge videre på vores store, vilde drømme, og det synes jeg, at Københavns borgere skal komme og opleve«, siger Anna Karolina Gestsdottir.

Villa Kultur Fylder 2 år! finder sted på Krausevej 3 på fredag fra klokken 17 til 21.