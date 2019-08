Ud i solen! Her er 5 gratis events, du tage til denne weekend i København

Ibyen guider dig til fem gratis arrangementer til Kulturhavn Festival, som ikke kræver tilmelding, men som er værd at opleve.

Der er masser af interessante, sjove og ikke mindst gratis ting, du kan foretage dig i Københavns havn denne weekend.

Byen er nemlig indtaget af Kulturhavn Festival, og vi har plukket i programmet for dig:

1. Byg med havneskrald

På Bryghuspladsen er der samlet en masse skrald fra havnen. Skraldet er forud for festivalen opsamlet af blandt andre lokale kajakklubber. Det skal blive til skulpturer, og du skal være med.

Forhåbentlig vil det skabe lidt opmærksomhed på, hvad det er, vi får smidt i havnen, når vi har det allersjovest på en Goboat. Eller bliver irriterede over cykler eller elløbehjul, der står i vejen og smider dem i havnen. Nej, vel? Det kunne du aldrig finde på. Men nu kan du bygge kunst ud af alt det, som ingen vil kendes ved.

Foto: PR

Skulpturerne vil blive udstillet løbende foran BLOX, hvis du da ikke selv vil have kunstværkerne med hjem.

Bryghuspladsen foran BLOX. Fredag 23. august kl. 16-19.

2. Rulleskøjt dig gennem København

Friday Night Skate inviterer alle til at lyse i mørket som alverdens fisk med lygter. Så klæd dig ud som din yndlingsfisk, tag alt det lys på, du kan finde a la cykel- og diodelygter, og find dine rulleskøjter frem.

Der vil være DJ Lounge fra kl. 18, som også spiller, når rulleskøjterne bliver lagt igen.

Foto: PR

Ruten er lagt særligt til lejligheden og vil blandt andet gå op langs Københavns havn, ad Tolbodgade, Store Kongensgade, ind over Christianshavn til DR-Byen og tilbage til Rådhuspladsen, et smut om Sydhavnen over Enghave Plads og så tilbage til Kalvebod Brygge. Så find din indre fisk frem og ’svøm’ gennem byen.

Start- og slutsted er på promenaden foran Marriott Hotel, Kalvebod Brygge 5, 1560 København. Fredag 23. august kl 20-22.

3. Mal, tegn og tryk med fisk og akvarel

Under kyndig vejledning af billedkunstner Jane Maria Petersen kan du male, tegne eller trykke a la linoleumstryk med fisk. Jane Maria Petersen vil instruere i teknikker, så du kan slå dig løs med de kasser med friske fisk, krabber og andre havdyr, der er stillet til rådighed.

Mal akvarel med fisken som pensel. Grib fladfisken og udtryk dig på tryk. Eller find på en helt ny måde at bruge fisk på i billedkunst. Der er fri leg, om man så må sige.

Foto: PR

Papir, fisk, akvarel og hvad du ellers skal bruge er allerede sat frem, så alt du skal gøre er at møde op iklædt et eksperimentere mindset – og måske noget tøj, som godt kan tåle maling og ... fisk.

Nordhavn, Göteborg plads, 2150 København Ø. Lørdag 24. august kl. 11-17.

4. Hør om besættelsestidens største sabotageaktion

Under Anden Verdenskrig fabrikerede Dansk Industrisyndikat våben til Tyskland i bygninger beliggende i Nordhavn. Det blev også kendt som Riffelsyndikatet. Det var der mange modstandskæmpere, som forsøgte at sabotere, men efter mange forgæves forsøg lykkedes det 22. juni 1944 at sprænge syndikatet i luften med 400 kg sprængstof.

Foto: PR

Kom og hør om aktionen, når Østerbro Lokalhistoriske Forening og Arkiv fortæller om den største sprængning i hele besættelsestidens sabotagehistorie på en byvandring mellem bygningerne i Nordhavn.