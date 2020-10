Guide: Her er 5 tips til oplevelser i efterårsferien i København

Byens grønne åndehuller er en stor glæde, når børnene skal brænde krudt af. I Remiseparken på Amager kan du strigle ponyer og fodre grise på bondegården eller lege ingeniør på byggelegepladsen. Med et areal på 3,5 hektar løber børnene ikke tør for plads at boltre sig på eller aktiviteter at lave.

Parken er en sand oase for leg, udfoldelse og afslapning og er samtidig en del af Urbanplanens skybrudssikring og grønne udvikling.

Remiseparken, Peder Lykkesvej 73, Kbh. S. Bondegården: Man-fre kl. 9-18 & lør-søn kl. 9.30-17. Byggelegepladsen: Man-fre kl. 9.30-18.