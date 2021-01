Ja ja, 2020 var skod. Men se lige her, hvor smukt det nye år allerede er

Hver uge gennemtrawler Ibyen-redaktionen Københavns events, udstillinger, koncerter og pop-ups og udvælger en række bud til din uge i byen. Få dem direkte i indbakken ved at tilmelde dig Ibyens nyhedsbrev.

Se!Nytårsfejringen 2020-2021 må siges at have været noget anderledes end normalt med aflyste fester og færre mennesker i gaderne. Og så markerede 31. december et farvel til året, de fleste af os helst ville glemme. Men ud af aftenen kom adskillige smukke fotografiske fortællinger.

For eksempel tog Politikens fotografer Jesper Houborg og Marius Renner Christensen ud i nytårsnatten og skød den smukke fotoserie, som du kan se lige her.

Over byen satte filmskaberen Anders Lindved med hjælp fra droner og 20 andre filmfolk sig for at dokumentere den særlige nytårsaften. Med social distance - og uden et budget - planlagde, skød og redigerede de nytårsaften videoen ’Unlike Yesterday’, der indkapsler øjeblikkene set fra droneperspektiv og et soundtrack, der er en genindspilning af Abbas ’Happy New Year’ fra 1979. Se videoen her:





Oplev!I december blev flere boligområder taget af ghettolisten. Det gælder blandt andre Lundtoftegade på Nørrebro, som du måske husker for at have forsøgt sig med helt usædvanlige metoder som fjernhealing. På fredag er der fernisering hos udstillingsplatformen Til Vægs i Lundtoftegade 75, hvor tegneserieskaber Halfdan Pisket med den nye udstilling ’Paranoia’ tegner et portræt »af livet i en by, der præges af ghettolove, visitationszoner, overvågning, og hvor private boliger konstant er udlejet til Airbnb. Et portræt af, hvordan livet er, når man altid kan høre en sirene i det fjerne og altid er truet af en genhusning. Men også et portræt af omverdenens syn på de mennesker, der bor i skæret fra de blå blink og den konstante trussel om nye love, der skal gøre deres liv sværere«.

Illustration: Halfdan Pisket/Til Vægs På fredag kan du tage til fernisering på tegneserieskaber Halfdan Piskets udstilling 'Paranoia' , der vises udendørs på blokkene i Lundtoftegade.

Ferniseringen starter klokken 17, hvor du får udleveret mad og drikke to go, inden du på coronavenlig vis bevæger dig ud og oplever udstillingen blandt blokkene.

Gå!Måske er det i 2021, at du har brug for at komme helt ned i gear? Væk fra larmen og støjen i byen eller måske bare fra hverdagen, der er ved at snige sig tilbage? I november fik København den én kilometer lange gårute Rute til Ro, hvor du på Amager Fælled kan komme al stress og jag i forkøbet med gratis guidede mindfulnessøvelser, der skal laves på de 10 stop undervejs. Læs mere her, hvor du også finder kort over ruten og lydguides til alle posterne.