Det er åbnet en lorteudstilling midt i København. Måske du burde give den en chance?

LYT! Hvis du ikke allerede kender den elektroniske duo Smerz, har du lørdag aften mulighed for at opleve dem livestreamet. Den norske duo, der tidligere har fortalt Ibyen, hvordan de begyndte at lave musik efter begge at være flyttet til København, har netop udgivet et nyt album.

Foto: Nanna Navntoft

På lørdag klokken 22 vil de spille en række af de sange, som de selv beskriver som en rejse fra ’Rom til Oslo, barokken til modernismen, de tidlige 00’ere og ind i fremtiden’. Læs mere om det online event her, som koster omkring 30 kroner. Duoen kommer desuden til Store Vega 30. maj, hvis corona tillader det, så hvis du bliver helt hooked, kan det online event være en lille forsmag.

SE! Sort, lesbisk, mor, kriger og digter. Sådan beskrev den afroamerikanske digter Audre Lorde sig selv. Foruden poesi skrev Aurdre Lorde dog også en række essays, som forlaget Mindspace netop har udgivet en udvalgt oversat samling af. Forfatter Shadi Angelina Bazeghi står bag udvælgelsen og vil onsdag introducere og læse op fra bogen i Cinemateket klokken 19, og du kan se med online hjemmefra gennem siden her. Efter introduktionen bliver portrætfilmen ’A Litany For Survival: the Life and Work of Audre Lorde’ vist. Læs mere på Facebook-eventet her.

OPLEV!Ud af afføring i gamle latriner på Købmagergade har Københavns Museum fundet nye arkæologiske fund, som du kan se i en ny pop-up-udstilling. Latrinbegejstringen er stor, for fundene derfra er ifølge museet »en guldgrube af viden«, for i afføringen kan frø, pollen, insekter og parasitter fortælle en masse nyt om datidens befolkning, og fortælle noget om, hvem der brugte latrinerne: Var det for eksempel både de rige og fattige?

»Noget at det mest spændende, vi har fundet, er grøfter og nedgravninger i området, som kan være tilbage fra 1000-1100-tallet. Det er meget interessant, fordi skriftlige kilder ellers først nævner, at der var aktiviteter i området i 1300-tallet. Så med de nye udgravninger ser det ud til, at der sker meget mere i udkanten af middelalderbyen tidligt i middelalderen, end vi hidtil har troet«, udtaler en af udgravningslederne ved Københavns Museum, Zenon Topcagic, i en pressemeddelelse.

Blandt fundene er også adskillige latriner i baggårde fra 1400- til 1600-tallet – mange flere, end man normalt finder på ét sted. Kom tættere på de gamle spor og fund og læs om latriner med katteskeletter, gammel affald, vandrør og fund af alt fra kødkroge til skindhandsker i plancheudstillingen, der lige nu og frem til forsommeren kan ses på Købmagergade 50. Se mere om udstillingen her.