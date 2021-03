Blev den bygget som en gade for luksusbordeller? Her er historien bag Københavns måske mærkeligste gadenavn

Ibyens oplysning

Ugens spørgsmål

Kære Politiken

Midt på Vesterbro mellem Dannebrogsgade og Saxogade ligger en gade med det meget engelskklingende navn Westend. Det var min barndoms gade i 60’erne. Men hvorfor hedder gaden egentlig sådan?

Da jeg voksede op, var der karreer på begge sider af gaden. Der var flere kælder købmænd, et ismejeri og et bladkompani. Mod syd på Matthæusgade lå et garveri, der, når vinden var i den retning, sendte en stank af døde dyr op gennem hele Westend.

For at komme over at se Havemanns Magasins altid flotte juleudstilling skulle man også dengang gennem porten til Vesterbrogade.

Vi drenge og piger var i evig konflikt med børnene fra Dannebrogsgade (også kaldet Dannebrogsbisserne). Især et problem, fordi vi skulle passere netop den gade for at komme bagom til ’sSyderen’.

Håber, I kan bruge dette spørgsmål fra en gammel Vesterbro-dreng.

Med venlig hilsen Henrik Christensen

Vis mere