Det er ikke helt en italiensk badeø. Men det ligger kun 20 minutters cykeltur fra Rådhuspladsen

Du havde virkelig glædet dig til at øve dit hovedspring i et azurblåt hav og spise gelato og carbonara i lange baner, men turen til Capri ændrede sig hurtig, da delta-varianten kom i vejen. God italiensk is til 2 euro og Pavarotti, der synger ’O sole mio’, mens du nyder udsigten over Napoli-bugten må du altså undvære, men hovedspringet kan du kvit og frit øve herhjemme. Sneglen på Amager Strand er et paradis for en vandhund som dig, og der er masser af Capri-feeling, hvis du anstrenger dig lidt. Om du lægger stille ud fra 1 meter, går direkte til 3-meteren – eller leger Evel Knievel og starter med saltomortale fra 5 meter, er helt op til dig selv.

Sneglen, Amager Strandvej 275, Tårnby

Det er utroligt, at du hvert år skal nå at ligne en rød hotdogpølse, der ligger halvt fordærvet på Rådhuspladsen efter EM-fejring, før du tager solens uv-stråler alvorligt. »Det er jo bare Danmark, solcreme er overvurderet«. Måske faktor 50, T-shirt, solhat og parasol skal med på stranden næste gang? I hvert fald skal din solskoldede hud skånes for mere uv, så weekenden må nydes indendørs. Heldigvis viser Cinemateket kultklassikeren ’The Ring’, der nok skal få dig til hoppe tilbage i sædet, hvor ondt det end må gøre på din røde ryg.