Ibyens klummeskribent: Det ville nu være rart, hvis I bare kunne holde lidt kæft, når vi er til koncert sammen

Vi er nødt til at tale om noget, os to, og for den sags skyld også alle andre, der ligesom jeg ynder at gå ud og opleve musik live.

Mikroportræt Sandie Westh Alder og beskæftigelse? »30 år og radiovært« Snakker du aldrig selv til koncerter? Bare lidt? »Jo, selvfølgelig, men det er som regel om, hvor genialt det, der foregår på scenen, er. Ellers er jeg ret stille. Som det eneste tidspunkt i mit liv« Hvad skal man sige, når man vil have koncertsludrende folk til at klappe i? »Tænk på, hvor meget du har måttet arbejde for at få råd til den koncertbillet! Og slå så lyttelapperne ud« Vis mere

For det er jo en fuldstændig magisk oplevelse, når ens yndlingsartist står deroppe på scenen og synger den sang, man så tit har skruet absurd højt op for i sin hvide Ford Ka, hvor den sorte volumenknap er mere slidt end de Converse-sko, man har haft med på Roskilde hvert år siden 2003. Eller endnu bedre: Det nummer, man har stået og flæbet til i køkkenet, mens man har givet løgene skylden, »fordi de altså også er ekstra stærke i dag«, mens Elton John synger: »And you can tell eeeeeverybody this is your song«.

Folks øjne er stift rettet op mod scenen

Musik er magi, og en del af den magi er de følelser, man forbinder den med, og i lørdags stod jeg i mine følelsers vold i Vega, da engelske Jessie Ware gav koncert. Hendes stemme ligger, synes jeg, midt mellem Adeles og Aaliyahs, og det er åbenbart noget, der går direkte i mellemgulvet på sådan en som mig, der helt klart lever et liv, der hælder til den sentimentale side.

For at gøre det hele bedre kommer hun ud på scenen klædt helt i hvidt, som en engel, der er sendt for at fortrylle os. Jessie begynder at synge, og hun åbner gudhjælpemig koncerten med en af mine yndlingssange, ’Sam’. Jessies mand hedder, ja, Sam, og sangen handler om, at hun er gravid, og de eneste, der ved det, er hende og Sam.

»I think I need to talk to mama, ’cause I’m about to have a child all of my own«, synger hun, kun akkompagneret af en guitar, og jeg kan næsten ikke holde ud, så smukt det hele er. Det er faktisk næsten for meget. Vi er en mindre skare i Vega denne aften. Der er ikke udsolgt, så alle står nede på gulvet, og jeg kan se, hvordan folks øjne er stift rettet op mod scenen.

De klassiske 'dødsøjne' og det snerpede »Ssschh!!!«

Hvis Jessie Ware pludselig besluttede sig for at tie stille, ville man kunne høre en knappenål falde ned i den pyt øl, der er løbet ud af det plastikkrus, der ligger foran mine fødder på det brune trægulv. Min veninde og jeg kigger på hinanden og signalerer med øjnene, at vi kan mærke, at det her bliver ekstraordinært godt.

Og så begynder det.

Efter et minuts tid bliver undertegnede så irriteret, at jeg tyr til det gamle og lettere snerpede »Ssschh!!!

En mand foran mig, som tydeligvis er hevet med til koncert af sin kæreste, begynder at kede sig, hvilket betyder, at det ellers vanvittig smukke nummer, som Jessie Ware synger så inderligt, pludselig bliver forstyrret af dette menneskes behov for at fortælle sin kæreste om sit liv. Og han bliver minsandten ved, mens han langsomt skruer op for sin egen volumenknap. Jeg kan se, at folk rundt omkring ham begynder på de velkendte og klassiske ’dødsøjne’, der klart skal signalere, at han bedes holde igen med det verbale. Men desværre for alle er denne fyr så optaget af sig selv, at han end ikke ænser den kreds af borgere, der er millimeter fra at give ham en vanvittig dårlig anmeldelse som menneske inde på Trustpilot.