Helmig spjættede stadig, da Lotte og Brian forlod arenaen: Det burde være forbudt at smutte, før koncerten er slut

Engang for mange år siden, før København fik problemer med forsinkede metrobyggerier, borgmesterkontorer til 130.000, boligmangel, forbistrede bilister på Rådhuspladsen og diskussioner om, hvorvidt kommunen fortsat havde råd til bemandede legepladser, var der en mand, nærmere betegnet en romersk digter ved navn Horats.

Han ytrede klogt: »Carpe diem, quam minime credula postero«, som oversættes til: »Pluk dagen i dag, sæt ikke din lid til i morgen«, henvendt til en ung pige, der var optaget af astrologi.

Et udtryk, der siden har været brugt på alt fra lændetatoveringer på Vestegnen til inspirational quote-ficerede pyntepuder i Jylland, masseproducerede T-shirts i H&M, en Metallica-sang, ’Carpe Diem, Baby’, og i ’Døde poeters klub’ fra 1989, af den vidunderlige lærer John Keating.

I en nærmest uoverskuelig årrække er vi blevet opfordret til at gribe dagen, for den kommer aldrig igen. I det 21. århundrede har vi sågar moderniseret udtrykket ved det lidt mere mundrette ’YOLO!’, som står for ’you only live once’.

Min klummekollega, Sisse Sejr, har sågar haft et radioprogram, der bar den titel, og selv den canadiske rapper, Drake, har rappet om yolo. Hele tiden får vi smidt i ansigtet, at vi skal gribe dagen.

Til tider så meget, at der inden i mig pludselig kan opstå spontanstress, for findes der egentlig timer nok i døgnet til alle de dage, jeg har lyst til at gribe? Hvad hvis jeg ikke har energi nok til at gribe alle de dage?

Men så fortæller jeg hurtigt mig selv, at jeg er ved at blive neurotisk, og jeg har i hvert fald besluttet mig for, at der findes visse ting, jeg her i livet simpelthen vil have plads til. En af de ting er at blive, til koncerter slutter. Altså sådan helt færdig. Til musikeren har forladt scenen. Noget, der åbenbart virker som en stor beslutning for nogle af jer.

Mikroportræt Sandie Westh Alder og beskæftigelse? »31 år og radiovært«. Hvornår og hvad har du sidst gjort fordi YOLO?

»Sidst jeg råbte YOLO, var i lørdags, da jeg sad klar inde på Ticketmaster i en time for at købe billetter til Spice Girls i England. Vi ville have set dem i Edinburgh, men den eneste dato, vi kunne komme igennem til, var i Coventry, så jeg råbte »YOLO!« og brugte lige 2.400 på billetter i en by, jeg ikke som sådan nogensinde har drømt om at komme til, men carpe diem, du ved«. Er der nogle steder/mennesker i Kbh, som får dig til at tænke ’carpe diem’?

»Jeg får sgu lyst til at råbe Carpe Diem, hver gang jeg møder de der mennesker, der bitcher over lange køer i supermarkeder. Du bor i en storby. Styr dig. YOLO!«. Har du tre bud på, hvordan man skal opføre sig til koncert?

»1. Alle er ligeglade med, at din chef er en idiot, Bent. Nyd koncerten, og ti stille«. »2. Det er muligt, at du har øvet dig på den her Adele-ballade tusind gange hjemme i badet, men jeg er ikke kommet for at høre dig synge hele nummeret igennem, Tove«. »3. Bliv nu bare og hyg dig. Og nyd kaosset bagefter. Vi står alligevel alle sammen i det«. Er der ikke en ironi i, at et udtryk som YOLO hitter i en tid, hvor det i øvrigt gælder om at være i total kontrol?

»Jo! Men jeg er også fortaler for, at vi lige slipper kontrollen lidt. Og telefonen! Verden går ikke under, bare fordi du lægger din smartphone fra dig i en time. Det er faktisk ganske befriende at gøre. YOLO!« Vis mere

Til Skodaen før ekstranummeret

I lørdags tog jeg den del af metroen, der er færdig, til et arrangement i Royal Arena. Det var min ven, der arbejder i Danske Bank, der havde inviteret mig, og jeg har lovet ikke at lave nogle jokes om hvidvask, så dem får I ingen af. Ja, jeg beklager også.

Aftenen åbnede, ved at Tim Christensen førte os sikkert igennem alle de sange, vi alle kan synge med på, skulle vi blive vækket midt om natten i en feberkoger. Kid Creole fulgte op, det samme gjorde Karl William, der så ud, som om den optræden var det største, der var sket for ham siden hans konfirmation.

Efterfølgende bankede Sanne Salomonsen overbevisende ud på scenen med hår, der ville gøre selv Rapunzel dødmisundelig, mens den rigtige borgmester af Aarhus, som jeg ynder at kalde ham, Thomas Helmig, fik lov til at afslutte hele herligheden. Og han nød det. Man kunne se det på de spjæt, han leverede i sit helt hvide sæt tøj, som i øvrigt kun han, Erann DD og Puff Daddy kan bære. Det var så svært for ham at forlade scenen, at han kom tilbage, cirka to millisekunder efter han havde forladt selvsamme og gav en improviseret udgave af ’Midnat i Europa’.

Det fik han så lov til at gøre foran en halvtom arena, for på det tidspunkt havde folk, lad os kalde dem Lotte og Brian, for længst forladt arenaen for at finde den grå Skoda Fabia, der formentlig stod et sted ovre i Fields’ parkeringskælder, »for på den måde undgår man alt det kaos, der altid opstår efter koncerter«.