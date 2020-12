Hvor tog jeg dog fejl: Jeg troede, det her var året, hvor man kunne tage en hurtig tur på Strøget

Ja, jeg ved det godt.

At brokke sig over menneskehelvedet på Strøget i juletiden er ikke bare at gribe efter lavthængende frugt, men nok nærmere en øvelse i at samle frugtmos op med en sløv dejskraber.

Og så alligevel, for i året, hvor rædslerne bare er kommet slag i slag, har skæbnen (og corona) alligevel haft ét sidste es i ærmet. Det har nemlig med djævelsk opfindsomhed formået at gøre oplevelsen af at gå på jagt efter julestemning på Strøget til et endnu større forhindringsløb, end det nogensinde tidligere har været.