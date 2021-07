Sommeren tilhører de unge. Det er nu, folk over 30 forlader byen med deres midtvejskriser og barnegråd

Om sommeren færdes vi i flok. Vi ligger på hinandens maver, branker huden på næseryggen og nyder, at vi har råd til at spilde tiden. Det er om sommeren, vi smelter sammen med vores venner, deler vores usikkerheder, så de bliver en lille smule mindre, og folder vores glæder ud over byen og hinanden.

Det sker, når folk over 30 forlader byen og tager midtvejskriser, barnegråd og samtaler om fuldtidsarbejde, ejerlejligheder, og hvor travlt de har, med sig.

Så bliver der pludselig plads til navlepiercinger, dyp i kanalen og nætter, der bevæger sig hele vejen ind i dagen efter. Til aftener, hvor man sidder de samme steder som alle andre i håb om at få et glimt af en forelskelse, inden man dagen efter kører væk fra brokvartererne med øjne, der løber i vand på grund af solcremen, sure opstød af alkoholen og en tid, der går i stå for en stund.