Der var engang, hvor der ikke var noget galt i at bruge en virksomheds firmakonto på at købe erotisk underholdning til forretningsforbindelser, selv om dette indebar, at kvinder måtte stille sig til skue – og måske også rådighed, for det var mændenes verden. Her er det Simon Spies (med stort skæg) på Private Club i 1971.