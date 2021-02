Køen til fastelavnsboller foran Juno er nu en selvstændig kilde i smitteberegningerne fra SSI

Hot nyt par

’X Factor’-dommer Martin Jensen vs. Thomas Blachman

Det nye fantastiske makkerpar i dansk tv og stærk finalist i opløbet om det største mande-crush i dansk tv lige nu. Især efter at Mads Steffensen nu stopper som vært på ’Kender du typen?’ og forlader sit boytoy Flemming Møldrup. Mads, du har forrådt os!

Testnyt

Partybussen

... der nu bruges af Glostrup Kommune til at PCR-teste borgere i Glostrup for coronavirus, inklusive idiotisk stroboskop-diskolys, så epileptikere kan dejse om i trygge omgivelser: »Jeg håber, at vi kan bruge det fremadrettet – eksempelvis når vi skal teste endnu flere unge«, siger formand for sundhedsudvalget i Region Hovedstaden Christoffer Buster Reinhardt (K), i hvad der må være månedens mest patroniserende kommentar.

Mere testnyt

Partybussen II

»Jeg har altid drømt om, at mine busser kunne bruges til mere end bare sjov og ballade«, siger ejer af Barbussen.dk Kim Lærkesen, i hvad der må være månedens mindst troværdige udtalelse. Godt spillet, Kim, men gu’ har du sgu ej.