Ekspert i ansættelsesret: Det kan være lovligt at forskelsbehandle præster, der ikke vil vie homoseksuelle Brønshøj Menighedsråd søger en præst, der vil vie par af samme køn. Det krav møder hård kritik fra konservative præster.

Hvor går grænsen for, hvad du må kræve af en kommende ansat?

Ifølge loven kan du hverken forskelsbehandle på baggrund af hudfarve, alder, religion, tro, seksuel orientering eller politisk anskuelse.

Men hvor der er regler, er der ofte undtagelser, og sagen om jobopslaget fra Brønshøj Menighedsråd har atter gjort det spørgsmål relevant.

Kort før jul slog menighedsrådet i Brønshøj en stillingsannonce op, hvor de søgte efter en kombineret sogne- og hospitalspræst. Kravene er, at præsten er en dygtig teolog, en god formidler og har en god portion humor.

Derudover er det et specifikt krav, at vedkommende »vil benytte vielsesritualet for to af samme køn«.

Det krav er blevet mødt med kritik fra konservative danske præster, fordi danske præster er i sin gode ret til at afvise vielser af homoseksuelle par. Men det kan i nogle tilfælde være lovligt at forskelsbehandle, fortæller Mette Klingsten, der er specialist i arbejds- og ansættelsesret og advokat ved Mette Klingsten Advokatfirma.

»Du kan for eksempel godt diskriminere på etnisk eller national oprindelse, ved at søge efter en medarbejder der behersker dansk på modersmålsniveau, hvis det er nødvendigt for at kunne bestride stillingen. Der kan altså være nogle praktiske hensyn, som giver undtagelser til diskriminationsforbuddet«, siger Mette Klingsten.

Det kan være ok at diskriminere

Menighedsrådet i Brønshøj søger en kombineret stilling mellem en sogne- og hospitalspræst, der skal arbejde i henholdsvis Brønshøj Kirke og på Bispebjerg Hospital. Og det er netop af praktiske hensyn til hospitalet, at man har stillet det specifikke krav til den kommende præst, fortæller menighedsrådets formand.

»Havde vi søgt en ganske almindelig præst, havde vi nok ikke gjort det så eksplicit«, siger Flemming Dalgaard Hansen til Politiken. Han fastslår, at der ikke er tale om en moralsk opgør med præsternes frihedsbestemmelse.

Formanden for Indre Mission Hans-Ole Bækgaard mener til gengæld, at kravet udfordrer den lovfæstede frihedsbestemmelse, der giver præster ret til at afvise vielser af par af samme køn.

»Lovgivningen fra 2012 er et udtryk for, at der ikke er enighed i folkekirken. Præster kan frit vie to af samme køn, men bestemmelsen giver også frihed til, at præster kan fastholde det, der altid har været kirkens lære; at ægteskab er mellem to personer af forskelligt køn. Så det her handler for mig om at værne om den frihed«, sagde Hans-Ole Bækgaard tidligere i dag til Politiken.

Mette Klingsten understreger, at hun ikke kan kommentere på den konkrete stillingsannonce fra menighedsrådet. Men hun siger, at man skal spørge sig selv, hvorfor menighedsrådet stiller et krav om, at præsten skal kunne vie homoseksuelle i deres stillingsannonce.

»Kravet kan jo være baseret på en erfaring om, at mange af de vielser, der foregår på et dødsleje, kan være mellem to personer af det samme køn. Og så kan man måske ikke lige vælge et andet hospital at blive viet på. Dermed vil der være en saglig begrundelse for at stille kravet om, at præsten skal ville vie homoseksuelle«, siger Mette Klingsten.

Menighedsrådet kan altså have gode grunde, som retfærdiggør kravet til den kommende præst i Brønshøj Kirke, siger Mette Klingsten.

»Du skal ikke være en kvinde for at kunne arbejde i en kvindetøjsbutik eller hos en frisør, der primært klipper kvinder. Det ville ikke være sagligt at kræve et bestemt køn. Men det vil i sidste ende være op til domstolene at afgøre, hvad der er sagligt«, siger Mette Klingsten.

I sidste måned foretog TV 2 Nyhederne en rundspørge blandt folkekirkepræster.

Her svarede 20 procent, at de ikke ønsker at benytte vielsesritualet for to af samme køn.