Klumme: Nogen burde afskaffe alle de lange skoleferier

»Selv om du er sygeplejerske eller folkeskolelærer, kan du sagtens lægge penge til side, som du kan investere og få til at arbejde for dig. Det kan alle finde ud af, det handler kun om indstillingen til din økonomi. Men mange kvinder tillægger investering nogle negative værdier, og det er vigtigt at ændre det billede. Vi snyder os selv for rigtig mange penge, som vi kunne bruge på at gøre noget godt for familien og for vores eget liv nu og i alderdommen«.

Fremtidsforsker Louise Fredbo-Nielsen har selv for nylig opdaget, at der åbner sig mange muligheder – og en personlig tilfredsstillelse – hvis man ikke bruger hver en krone på kontoen hver måned, men sparer nogle af dem op og får dem til at kaste nye penge af sig via eksempelvis aktier, obligationer eller fast ejendom.

Nu giver hun stafetten videre til andre kvinder i form af bogen ’Sæt kursen’, der først og fremmest skal afmystificere begrebet investering.

»Mænd må hjertens gerne læse med, men af flere grunde er det vigtigt for kvinder at investere. Vi lever længere end mænd, men vi tjener desværre stadig mindre og sparer mindre op til pension end mænd. Det giver i sig selv et stort hul. Når man så kigger på den samlede værdipapirbeholdning i Danmark, så ejer kvinder kun omkring en tredjedel. Vi har godt styr på den nære økonomi, men vi skal også kunne forvalte penge, så de rækker til vores lange levetid. Det bliver ikke sjovt at sidde som 85-årig uden en rød reje«, siger hun.