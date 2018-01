Kammeradvokaten: Italiensk firmas økonomi bør granskes, før der skrives under på milliardkontrakt om Storstrømsbro Korruptionsanklagede italienske firmaer kan godt få lov at bygge Storstrømsbro, men ifølge Kammeradvokatens oplysninger har det ene firma så dårlig en økonomi, at man principielt kan genåbne udbuddet.

Der er ikke noget i vejen for, at to korruptionsanklagede italienske firmaer kan være med til bygge den kommende Storstrømsbro. Men det er en klar anbefaling, at Vejdirektoratet tager et nærmere kig på ét af firmaernes øjensynligt dårlige økonomi.

Sådan lyder konklusionen i den vurdering af de to byggefirmaer, som Kammeradvokaten her foretaget på foranledning af transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA). Det fremgår af et notat fra Kammeradvokaten, som Politiken har set.

Kort før jul afslørede Fagbladet 3F, at to ud af de tre italienske firmaer i det konsortium, der har vundet byggeopgaven med Storstrømsbroen, skal forsvare sig mod anklager om korruption i retten i Venedig.

Det drejer sig om firmaerne Condotte og Grandi Lavori Fincosit.

Derfor valgte transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) at vente med at sætte fyldepennen på kontrakten med de italienske firmaer, til Kammeradvokaten havde vurderet sagen.

Dårlig økonomi kan annullere udbud

Men det er »sammenfattende vores vurdering, at Konsortiet - under henvisning til straffesagerne i Venedig - ikke udbudsretligt kan udelukkes på det foreliggende grundlag«, lyder det nu fra Kammeradvokaten.

Det betyder, at Vejdirektoratet, som har stået for udbuddet, ikke »har mulighed for at tildele kontrakten til en af de andre udbudsgivere«, og at en udelukkelse af det italienske konsortium kan medføre en risiko for, at der skal betales erstatning til firmaerne, fordi de så går glip af en kontrakt, de var blevet stillet i udsigt.

Det vil »kunne blive anset for usagligt«, hvis man annullerer udbuddet for at starte et nyt udbud, hvis det sker »på grundlag af straffesagerne i Venedig«, lyder det fra Kammeradvokaten. Der er dog, af årsager, der ikke umiddelbart er direkte relateret til korruptionssagerne, alligevel en mulighed for, at det vil være helt i orden at annullere udbuddet, skriver Kammeradvokaten.

I går, den 9. januar, indgav det ene af de to korruptionsanklagede firmaer - Condotte - en begæring om en såkaldt rekonstruktionsproces. Det er en proces, som firmaer, der enten er »insolvente eller står i en økonomisk krisesituation«, kan benytte sig af for at forsøge at undgå konkurs.

Kontrakten på 2,1 mia. kroner om byggeriet af Storstrømsbroen har så stor økonomisk værdi, at det muligvis vil være i orden at annullere udbuddet, hvis det sker på baggrund af oplysningerne om Condottes skrantende økonomi - og altså ikke korruptionssagen - skriver Kammeradvokaten.

Men det hele er op til Vejdirektoratet, og om de føler sig trygge ved Condotte, fremgår det af notatet.

Selv om Condotte har bedt om hjælp til at få økonomien på ret køl, kan Vejdirektoratet godt indgå kontrakten, så længe Vejdirektoratet »er tryg ved konsortiets samlede tekniske og økonomiske formåen i lyset af Condottes situation«.

Dog anbefaler Kammeradvokaten, at Vejdirektoratet venter med at indgå kontrakten og beder det italienske firma om at redegøre nærmere for Condottes situation.

Minister: Vi skal »tænke os meget godt om«

I dag, onsdag, er forligspartierne bag Storstrømsbroen blevet præsenteret for Kammeradvokatens vurdering af det italienske konsortium.

Her er der opbakning til, at Vejdirektoratet tager et nærmere kig på situationen, før der bliver truffet en endelig afgørelse om kontraktens fremtid.