Dansker afviser deltagelse i folkedrab i Rwanda Danskrwander bedyrer, at anklager imod ham for folkedrab er fabrikerede. Han siger desuden, at han ikke var til stede på gerningstidspunktet.

Det er svært at forestille sig, at manden, der med et forsigtigt smil træder ind i Retten i Hillerød, skulle være en af bagmændene bag de brutale mord på flere tusind mennesker, der blev begået som en del af folkedrabet i Rwanda for lidt over to årtier siden.

Det mener myndighederne i landet dog, at han har. De forlanger derfor manden, kaldet WT, udleveret til retsforfølgelse for folkedrab og forbrydelser mod menneskeheden. Han har siden 2014 haft dansk statsborgerskab.

Forbrydelserne skulle være fundet sted i april 1994, da det afrikanske land på kort tid henfaldt i det grusomme folkedrab, hvor hutuer i løbet af 100 dage slog op imod en million tutsier og moderate fra deres egent etniske gruppe ihjel.

I et tilfælde havde omkring 1.000 mennesker søgt tilflugt i naturfags-auditoriet på Adventist-universitetet, der ligger i byen Mudende i det nordvestlige Rwanda. De blev alle myrdet, da flere hundrede gerningsmænd med machetter stormede auditoriet.

Ifølge anklagerne var WT en af disse gerningsmænd. Han skulle desuden have været en del af hutu-militsen Interahamwe, og have været regional leder af det hutu-nationalistiske parti CDR. Begge spillede en aktiv rolle i folkedrabet.

Selv nægter han sig skyldig og siger, at myndighederne i Rwanda med vilje forveksler ham med en anden. Han mener, det er hævn for, at han midt i 2000’erne vidnede til fordel for en tiltalt ved krigsforbryderdomstolen i Arusha i Tanzania.

»Jeg hverken overværede eller deltog i det, jeg er anklaget for«, fortæller WT til retten. Han understreger, at folkedrabet har påvirket ham dybt lige siden.

Almindeligt efternavn

WT er en midaldrende mand på lidt over halvanden meter, skaldet, med briller og en rød trøje ud over skjorten. Ved onsdagens retsmøde har flere familiemedlemmer og bekendte fra WT’s baptistmenighed sat sig på tilhørerpladserne.

WT blev i maj 2017 anholdt og varetægtsfængslet af de danske myndigheder, og i oktober besluttede Rigsadvokaten, at han godt kunne udleveres til retsforfølgelse i Rwanda. Dette vil hans forsvarer, Bjørn Elmquist, dog først have afprøvet ved en dansk domstol.

Han mener nemlig ikke, at hans klient vil modtage en fair rettergang i Rwanda. Desuden er han overbevist om, at der slet og ret er tale om den forkerte person.

»Dansk politi har været dernede for at indsamle viden. Men der var ikke nogen, som var i stand til at udpege min klient i den billedmappe, de havde med«, uddyber Bjørn Elmquist over for Politiken.

»De talte også med en dømt Interahamwe-leder fra området, der ikke genkendte min klients navn. Han udpegede i stedet en helt anden person i billedmappen«.

Under retsmødet spørger han ind til sin klients efternavn. Modsat i Danmark vælger forældre i Rwanda deres børns efternavne, og det er ikke nødvendigvis bundet op på familien. Mange uden relation til hinanden kan derfor godt hedde det samme til efternavn.

»Der er mange personer, der hedder det samme som mig«, siger WT, hvorefter hans forsvarer henleder rettens opmærksomhed på sagsakterne, hvor han har fundet frem til flere andre, der har samme efternavn som hans klient.

Blandt andet en person med et andet fornavn, der var sektorleder for CDR i Gisenyi. Det samme som myndighederne i Rwanda påstår, at WT var.

Det var i dagene efter nedskydningen af præsident Juvénal Habyarimanas fly 6. april 1994, at de begivenheder fandt sted, som WT anklages for at have deltaget i. Blandt andet massakren på Adventist-universitetet i Mudende.

Var ikke i Rwanda under massakre

Igennem en tolk, der løbende oversætter fra fransk, fortæller WT dog, at han slet ikke var i Rwanda, da forbrydelsen fandt sted. Han havde været på påskeferie hos familiemedlemmer i nabolandet DR Congo, dengang Zaire.