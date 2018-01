Forsvundet drengs skoletaske og cykel er fundet

En app ved navn Natural Cycles, der skal sikre kvinder, at de undgår graviditet, er i Sverige blevet meldt til den svenske lægemiddelstyrelse.

Mindst 37 kvinder er nemlig blevet gravide, selv om de har fulgt appens anvisninger. Det skriver SVT, der er Sverige svar på DR.

App'en blev som den første sidste år godkendt som præventionsmiddel af en EU-tilsynsmyndighed.

Hver morgen beder appen kvinder måle deres kropstemperatur, for derefter at udlede om kvinden har ægløsning. Herefter angiver appen, om det er sikkert at have sex, hvis man ikke ønsker en graviditet som resultat.